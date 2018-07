Julio Cesar chega antes do previsto e é recebido com festa

CURITIBA

O apetite de Júlio César impressiona. Liberado por Dunga para se apresentar à seleção brasileira só na África do Sul, o goleiro fez questão de se unir ao grupo em Curitiba. Lúcio e Maicon, também campeões europeus pela Inter de Milão, optaram por não vir ao Brasil.

Primeiro, claro, o camisa 1 passou pelo Rio para visitar os familiares, mas ontem pela manhã, mais precisamente às 10h20, já estava no CT do Atlético Paranaense.

Na chegada, já avisou: "Chego para fechar a festa". Júlio César conquistou os três títulos que disputou pela Inter de Milão: Campeonato Italiano, Copa da Itália e Copa dos Campeões da Europa, no último sábado, ao derrotar o Bayern de Munique, da Alemanha, em Madri.

Conquistar a Copa do Mundo seria o auge em sua carreira. No último Mundial, o goleiro que começou no Flamengo era a terceira opção, atrás de Dida e Rogério Ceni. Agora chega em um momento especial. Júlio César é apontado como um dos melhores do mundo na posição.

"Sei o tamanho da minha responsabilidade, mas estou preparado", disse o goleiro em outubro do ano passado, depois do último jogo pelas Eliminatórias Sul-Americana contra a Venezuela, em Campo Grande.

Comprometimento. Não que Lúcio e Maicon tenham decepcionado Dunga por não terem vindo ao Brasil, mas Júlio César, agora, virou exemplo perante o grupo. "Tinha opção de me apresentar na África, mas quis vir para cá", justificou o goleiro.

No almoço, ontem, Júlio César foi ovacionado pelos companheiros ao aparecer no restaurante do CT. "O Júlio é um jogador muito respeitado na seleção, foi campeão em todos os clubes em que passou, todos gostam dele e, por isso, a saudação", explicou o lateral-esquerdo Gilberto.

"Ele será muito importante para nós." Atrasado na programação em relação aos outros jogadores, o goleiro passou o dia realizando exames de avaliação médica, sob orientação dos médicos José Luís Runco, Serafim Borges e dos profissionais do Atlético-PR. / M.A, S.B. e W.V.