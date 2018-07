Júlio César leva a melhor em duelo com Assunção O clássico do Pacaembu teve um duelo à parte entre o palmeirense Marcos Assunção e o corintiano Júlio César. Principal jogada do Palmeiras, a bola parada com a precisão do meia parou na segurança do goleiro. No principal lance, Júlio César se esticou e fez grande defesa em uma cobrança direta em direção ao ângulo esquerdo, quando o jogo já caminhava para o fim.