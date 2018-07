Julio César mira vitórias nos clássicos consecutivos para encaminhar vaga na semi

"Jogar clássico é sempre gostoso, todo jogador gosta. Fisicamente estamos muito bem, correspondendo muito dentro de campo. São dois jogos difíceis e se conseguirmos duas vitórias nessas partidas, nossa classificação para as semifinais vai estar muito bem encaminhada", comentou.

Nos últimos 15 clássicos disputados, o Vasco soma nove vitórias, quatro empates e duas derrotas. O time comandado pelo técnico Jorginho lidera a segunda fase do Campeonato Carioca, com seis pontos, dois à frente do Botafogo. As duas equipes se enfrentam às 16h de domingo, em São Januário, e Julio César espera contar com um empurrãozinho da torcida.

"É sempre um jogo difícil. Clássico não tem favorito. As duas equipes estão bem, mostrando que são as melhores do campeonato. Vamos em busca da vitória, com o apoio da torcida em São Januário. Temos que ditar o ritmo de jogo desde o início", disse o lateral.

Após encarar o Botafogo, o Vasco volta a se concentrar e se preparar para enfrentar o Flamengo, que foi eliminado na semifinal da Copa Sul-Minas-Rio. Os times entram em campo na próxima quarta-feira, às 21h45, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.