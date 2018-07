Júlio César não se ilude com posto de melhor do mundo

"Vivo um momento maravilhoso, não só na Inter mas na seleção também", admitiu Júlio César. "Não busco e nem ligo para ser o melhor do mundo, não dou ouvidos para isso (os comentários sobre o fato de ser o melhor goleiro da atualidade). Se boto isso em primeiro plano, vai acabar prejudicando meu rendimento", completou o goleiro, dizendo que sonha ser campeão na África do Sul para marcar seu nome da história do futebol brasileiro.

Apesar de rejeitar a condição de melhor do mundo, Júlio César reconhece o grande momento que vive na carreira. "Venho tendo uma ascensão bem grande, conquistando títulos. Mas mantenho sempre os pés no chão", disse o jogador de 30 anos, que já defende a Inter de Milão há cinco temporadas e virou titular do Dunga desde o final de 2007. "Soube aproveitar muito bem a minha oportunidade com o Dunga. Mas tenho que manter a regularidade."

Por conta da longa e vitoriosa temporada, Júlio César explicou nesta sexta-feira que chega à seleção um pouco cansado. "Foi um ano muito puxado. O desgaste é muito grande. Mas, a partir do momento que você chega na Copa, que é um sonho de criança, o cansaço fica para trás", garantiu ele, minimizando o problema - mesmo porque, a estreia será somente no dia 15 de junho. "No treino, senti um pouco o cansaço, mas a gente vai dosando."

Realizando o sonho de disputar uma Copa - em 2006, na Alemanha, era o terceiro goleiro e nem entrou em campo -, Júlio César sabe da força do Brasil e vê o grupo montado por Dunga num bom momento para encarar o desafio do Mundial na África do Sul. "Os jogadores da seleção são acostumados a vencer, assim como a comissão técnica. Quando você fica acostumado a vencer, isso é bom. Dá confiança", explicou.