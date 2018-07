Julio Cesar rechaça favoritismo da seleção e exalta ataque uruguaio

BELO HORIZONTE - Classificada como primeira colocada do Grupo A, a seleção brasileira fará a semifinal da Copa das Confederações diante do Uruguai, segundo do Grupo B, no Mineirão. Os comandados de Luiz Felipe Scolari chegam à segunda fase após boas vitórias sobre Japão (3 a 0), México (2 a 0) e Itália (4 a 2), enquanto o adversário desta quinta-feira passou com resultados menos convincentes - derrota para Espanha e vitórias sobre Nigéria e Taiti.

Para piorar o cenário para os uruguaios, a última vitória sobre o Brasil foi há 12 anos, em 2001, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. Mesmo assim, o goleiro Julio Cesar rechaçou qualquer favoritismo. "O fato de termos vencido nas últimas partidas não quer dizer que somos favoritos. É sempre uma partida muito difícil, decidida nos detalhes. Apesar de estarmos jogando em casa, é um adversário sul-americano, que conhecemos bem", analisou.

De acordo com o goleiro, o equilíbrio deve dar o tom da partida desta quinta. Julio Cesar admitiu que o Brasil tem atuado melhor nesta Copa das Confederações, mas lembrou que o Uruguai é o atual campeão da Copa América - venceu na Argentina, em 2011 -, além de entrar em campo "engasgado" com o fracasso nas últimas partidas contra os brasileiros.

"Tratando-se de Brasil e Uruguai é um clássico sul-americano. O fato de o Uruguai ter vencido a última Copa América deixa eles muito confiantes. E nas últimas partidas levamos sempre a melhor, o que deve deixar eles engasgados. Mas eles sabem que vão encontrar uma seleção brasileira que se encontrou, que está apresentando um futebol maravilhoso", comentou.

Se o Uruguai preocupa, um ponto da equipe em particular deixa Julio Cesar ainda mais apreensivo para o confronto que dará uma vaga na decisão do torneio. O ataque uruguaio conta com Forlán, Luis Suárez e Cavani, três nomes que tiveram muito sucesso na Europa nos últimos anos e foram bastante elogiados pelo goleiro.

"São três atacantes fortíssimos, que podem decidir uma partida. Conheço bem todos e a gente vai ter que ter muito cuidado, realmente. Eles são muito fortes. O Suárez foi um dos melhores do Campeonato Inglês do ano passado. O Cavani vem mantendo a regularidade na Itália há muito tempo... Então vamos ter que estar muito preparados para enfrentá-los. A atenção tem que ser enorme porque eles podem decidir em um piscar de olhos", opinou.