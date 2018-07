Julio Cesar se trancou em casa após a Copa Três meses depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, Julio Cesar falou pela primeira vez sobre a derrota para a Holanda por 2 a 1, gols que ainda são difíceis de explicar, principalmente o primeiro, que aconteceu por uma falha do melhor goleiro do mundo. "Até hoje me faz mal, não entendo. Ainda quando me deito, coloco a cabeça no travesseiro e lamento. É um gol que está me machucando muito", afirmou Julio Cesar, durante entrevista para o canal SporTV.