Júlio César só pensa em conquistar a América

O goleiro Júlio César, de 27 anos, vive um conto de fadas. Enquanto os companheiros aproveitam as férias para viajar e descansar, o camisa 1 corintiano, único titular revelado no terrão do Parque São Jorge, ainda comemora a conquista do pentacampeonato brasileiro e aproveita, após 11 anos de clube, para curtir a fama.

E para sonhar ainda mais alto. "Se ganharmos a Libertadores, vão ser 30 dias de feriado em São Paulo. Vamos parar a cidade por um mês, só para festas", imagina, ao presenciar mais de 500 pessoas se acotovelando para vê-lo em evento de um patrocinador. O título da América não sai de sua cabeça, e vai ocupar bons dias de suas férias.

"Vou estudar todos os nossos adversários, seus pontos fortes, o que mais trazem de perigo", revela. Tudo para evitar surpresas de Táchira, Cruz Azul e o representante do Paraguai ainda não definido, como aconteceu este ano com o Tolima.

Apesar do cuidado, ele acredita que o Alvinegro possa ir longe na competição desta vez. "Com o espírito que apresentamos no Brasileiro, temos tudo para desempenhar um bom papel."

Novo xodó. Júlio César viu o quanto é querido pelos torcedores ao atender pedido do amigo de infância Thiago, dono da loja "Todo Poderoso" de Guarulhos, e aparecer para sessão de fotos e autógrafos. Com pessoas desde as 7 horas formando enorme fila no local - a loja abriu às 9 horas -, até batucada teve para referendar o novo ídolo do Corinthians.

"Sei que vou ser lembrado pela conquista do pentacampeonato daqui a 50 anos, mas ainda não caiu a ficha. Vou comemorar até quando puder, pois é um sonho de criança", afirma. "É muito gratificante esse carinho. No estádio, eles vão para ver o time todo, aqui, vieram para me ver. É gratificante ter o reconhecimento do torcedor do clube que eu sempre gostei e torci", diz.

Foram quatro horas dando autógrafos. Para o goleiro, o dia em que "mais trabalhou" com as mãos. "Um trabalho que te deixa satisfeito."

Amanhã, Júlio César promove um jogo beneficente - Jogando Pelo Bem - no Estádio 1.º de maio, em São Bernardo do Campo (o mesmo que receberá amigos de Neymar x amigos de Paulo Henrique Ganso no dia 23 de dezembro), com algumas estrelas do futebol nacional.

Na quinta-feira, o goleiro viaja para Los Angeles, nos Estados Unidos, para oito dias de descanso. Lá, vai ver alguns jogos de futebol americano e de basquete, só que universitário. "Infelizmente, é uma cidade sem time da NFL e a NBA só começa no dia 25", lamenta esse admirador do time de basquete do Orlando Magic (viu a final de 2008), e de Oakland Raiders (para ele, um time como o Corinthians, por ter enorme torcida) e Miami Dolphins, ambos do futebol americano.

Volta para passar o Natal em família, ao lado da mulher e dos pais e iniciar a preparação para 2012. Além de se cuidar fisicamente, evitar extravagância nas festas de fim de ano, vai começar os estudos para a Libertadores.