Julio dos Santos nega preocupação com jejum no Vasco e agradece apoio de Jorginho O meia Julio dos Santos vive situação inusitada no Vasco em 2016. Contratado no fim de 2014 sob o status de ter sido um dos artilheiros da Copa Libertadores daquele ano, o jogador é titular absoluto e um dos nomes de confiança do técnico Jorginho. Porém, o paraguaio vem atuando mais recuado em 2016, como volante, o que tem contribuído para aumentar o seu jejum de gols - ele nunca marcou com a camisa do clube carioca. Julio dos Santos garante, porém, que não se incomoda por ter trocado os gols pelas roubadas de bola.