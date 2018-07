Jungle Fight impõe regras disciplinares aos atletas na pesagem

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo se tornou a meca do MMA neste início de 2013. Após a passagem do UFC pela capital paulista, agora é a vez da edição 48 do Jungle Fight, que será realizado nesta sexta, no ginásio da Portuguesa, às 20h, com transmissão do Canal Combate. Ao todo são sete confrontos programados, sendo seis de MMA, mais a disputa de cinturão do Nacional de Kickboxing, que será uma luta à parte. No combate principal da noite, Ivan "Batman" enfrentará Lindeclercio "Bruto" Batista pelos leves, até 70 kg. O vencedor deste duelo terá a oportunidade de disputar o título da categoria em seu próximo embate, contra o futuro campeão da divisão, que sairá do encontro entre Lucio Curado e o americano Sean "Cubby".

Nesta quinta ocorreu a pesagem do evento e a organização estabeleceu alguns critérios e penalidades que valerão para as próximas edições. O atleta que estiver acima do peso permitido, até três horas após a pesagem oficial, será punido. Caso seu adversário aceite lutar, além de ter descontado 20% de sua bolsa, ele perderá também um ponto no combate. Se o excesso ao peso permitido ultrapassar 1 kg, a pessoa em questão perderá mais um ponto.

Outra medida disciplinar adotada foi em relação aos atrasos para a pesagem. O lutador que não chegar no horário acordado terá 10% da sua bolsa doado a uma instituição de caridade de sua cidade. O presidente do evento, Wallid Ismail, considera essas medidas importantes e honestas para a modalidade. "Acima de tudo tem que haver profissionalismo e respeito ao seu adversário. O atleta quando não chega no horário e não bate o peso para a luta, além de não estar cumprindo seus compromissos, está desrespeitando seu oponente que, nas mesmas condições, se esforçou para cumpri-los", analisou.

Card do Jungle Fight 48

Ivan "Batman" (Ataque Duplo/Thiago Tavares) x Lindeclercio "Bruto" Batista (Iron Xtreme) - 70 kg

Jorge "Michelan" (Check Mat) x Junior Alpha (Team Champions) - 84 kg

Mario Israel (Top Life-Amazonas) x Atila "Cowboy" Oliveira (Team Master) - 61 kg

Renan "Pitbull" (Orlando Jr) x Fabio "Borracha" Lima (Bolado Team) - 61 kg

Junior Orgulho (Nordest Champion) x Julio Rafael Rodrigues (Gt Bronx's/ Nucleo) - 77 Kg

Sergio Soares (Veras TK/Gracie Fusion) x Joel Iglesias (Peru) - 66 kg

Cezar Almeida (Super Fight) x Rony Silva (Chaya Combat Team) - 81,4 kg (final brasileira de Kickboxing)