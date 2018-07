Juninho é opção de Felipão para a lateral

"Eu tenho essa semana para decidir minha situação. Sou novo (21 anos), e gostaria de seguir no Brasil", contou o atleta, cujo contrato com o time catarinense vai até 2014. "O Palmeiras é um clube grande, que eu admiro e gostaria de defendê-lo."

Dirigentes do Alviverde já conversaram com Juninho, que praticamente acertou o salário, mas o negócio só não foi sacramentado porque os direitos do atleta estão divididos entre o seu empresário, o Audax, e a BMG.

A diretoria do Figueirense esteve ontem em São Paulo, mas garantiu que não tinha agendado nenhuma conversa com o Palmeiras. Juninho também veio para a capital paulista para receber o prêmio de melhor lateral-esquerdo do Brasileiro.

A chegada de Juninho ao Palmeiras, caso ela se confirme, não é uma das prioridades de Felipão, que pede a contratação de jogadores experientes.

"Eu já mostrei para a direção que não posso ficar apenas com apostas", disse o treinador, cobrando uma atitude da diretoria alviverde.

SÃO PAULO. BUSCA POR MEIA PELA ESQUERDA É PRIORIDADE DO CLUBE