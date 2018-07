Juninho Pernambucano vai jogar nos EUA O meia Juninho Pernambucano acertou com o New York Red Bulls, dos Estados Unidos, acabando de vez com a esperança do Vasco em renovar o contrato com o atleta de 37 anos. Ele vai atuar por uma temporada na equipe que conta com o também brasileiro Digão, irmão de Kaká, e o francês Thierry Henry, maior estrela da equipe norte-americana.