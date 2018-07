Júnior Cigano faz seu primeiro treino na academia do Corinthians

SÃO PAULO - O Corinthians reforçou seu time do UFC. Seguindo os passos de Anderson Silva, que já veste a camisa do clube paulista, nesta quinta-feira outra fera do MMA começou a treinar na Academia do Parque São Jorge. Trata-se de Júnior Cigano, outro lutar de respeito da categoria. Nesse primeiro trabalho no Corinthians, o lutador foi auxiliado pelos técnicos Ramon Lemos e André Piccoli. Cigano treinou 'grade' e 'defesa de queda'.

"A estrutura da academia do Corinthians é excelente. Tenho certeza de que poderei fazer um bom trabalho para a próxima luta com toda essa estrutura. O Corinthians também tem no clube um octógono", disse. "Metade da minha equipe começou a trabalhar comigo. Os demais profissionais chegam na semana que vem."

Júnior Cigano tem luta agendada para o dia 29 de dezembro, pelo UFC 155, que vai ocorrer em Las Vegas. O brasileiro enfrenta Cain Velasquez pela segunda vez em sua carreira. Na primeira, Cigano levou a melhor. Isso foi em 2011, no UFC 139. Nesta luta, Cigano defenderá o cinturão dos pesos-pesados.

O lutador se programou para treinar no Corinthians até a próximo segunda-feira. Depois, embarca para os EUA e só retoma seu trabalho de preparação no fim do mês.