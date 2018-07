Junior Cigano fecha contrato com a 9ine

SÃO PAULO - A menos de um mês da luta que poderá devolver o cinturão dos pesos pesados ao Brasil, Junior Cigano "ganha" mais um apoio. O lutador de MMA fechou contrato com a agência 9ine, que também gerencia a carreira de Anderson Silva.

A ideia da empresa é explorar a figura carismática do peso pesado. "O Cigano é um campeão com imagem já requisitada pelas marcas e excelente relacionamento com a imprensa. O objetivo da é acrescentar ao trabalho já feito, a partir da sua experiência em gerenciar a imagem de atletas", explica o diretor-geral da 9ine, Marcus Buaiz.

"Estou bastante focado na minha próxima luta e fechar esse contrato às vésperas de uma disputa tão importante me motiva ainda mais a reconquistar o cinturão", declarou Cigano.

O próximo desafio do brasileiro está marcado para o dia 19 de outubro, quando enfrentará pela terceira vez o norte-americano Cain Velásquez, atual dono do cinturão da categoria, no UFC 166, em Houston, nos EUA.

Além da nova parceria, Cigano tem muitos outros motivos para querer enfrentar Velásquez novamente: "A luta que eu mais quero agora é essa, porque foi o cara contra quem eu ganhei o cinturão, que me tirou o cinturão, e que vejo como meu maior oponente dentro do UFC hoje. Não quero nenhuma outra luta, quero essa, mesmo que não fosse pelo cinturão", revelou o lutador em seu site oficial.