Júnior Urso sente incômodo, deixa treino e pode desfalcar Atlético-MG

Logo após o problema, o jogador foi amparado pelos médicos e deixou o treino mais cedo. Júnior Urso já iniciou tratamento na fisioterapia e fará exames para detectar a gravidade do incômodo.

O volante era o principal candidato a substituir Rafael Carioca, suspenso para o duelo com o Atlético Paranaense. Se o exame apontar uma lesão e Júnior Urso não tiver condições de jogo, a vaga deve ficar com Lucas Cândido.

Outras ausências no trabalho desta quarta foram as dos zagueiros Leonardo Silva e Erazo, poupados pelo técnico Marcelo Oliveira. Os dois, contudo, não devem ser problema para domingo. Já o lateral-direito Marcos Rocha, recuperado de lesão no cotovelo, treinou normalmente e pode reforçar o Atlético Mineiro.