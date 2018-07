Juniores alcançam 4º e 5º lugares, mas Brasil segue sem medalha no remo no Pan O Brasil segue sem brilhar no remo dos Jogos Pan-Americanos. Nesta terça-feira, no segundo de três dias de finais em Toronto, obteve como melhor resultado um quarto lugar, com os juniores Vinícios Delazeri e Victor Ruzicki, no dois sem masculino.