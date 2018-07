Juntas pela primeira vez, Maria Clara e Lili são eliminadas

Depois de três vitórias e 100% de aproveitamento nos dois primeiros dias da dupla, Maria Clara e Lili estão eliminadas do Grand Slam de Klagenfurt, na Áustria. Nesta quinta-feira, a nova parceria do vôlei de praia brasileiro parou na repescagem, com duas derrotas no dia, e não conseguiu chegar às oitavas de final. Elas jogaram o torneio sem nunca terem treinado juntas.

Após furarem o qualifying e vencerem os dois primeiros jogos da fase de grupos, Maria Clara e Lili perderam para a dupla formada por Sarah Pavan (ex-jogadora do time de quadra da Unilever) e sua parceira canadense Bansley, por 2 sets a 1 (parciais de 21/15, 19/21 e 15/10). No segundo lugar da chave, elas foram à repescagem, onde voltaram a perder, desta vez da dupla suíça Zumkehr/Heidrich, novamente em três sets, com parciais de 19/21, 21/19 e 15/12.

As outras quatro duplas brasileiras na chave feminina de Klagenfurt, porém, conseguiram passar às oitavas de final. Juliana/Maria Elisa e Ágatha/Bárbara Seixas avançaram direto depois de ficarem no primeiro lugar de suas chaves. Fernanda Berti/Taiana e Talita/Larissa tiveram que jogar a repescagem.

Juliana e Maria Elisa ficaram só 34 minutos nesta quinta. Vitória fácil sobre as australianas Bawden e Clancy por 2 sets a 0 (21/15 e 21/10). "Temos que manter o foco alto, agora é uma etapa da competição que não admite erros, mas estamos evoluindo nosso time passo a passo e queremos vencer", disse Maria Elisa. Elas pegam as austríacas Schutzenhofer e Plesiutschnig nas oitavas.

Ágatha e Bárbara Seixas também nem cansaram e fizeram 2 sets a 0 (21/19 e 21/13) sobre as eslovacas Dubovcova e Nestarcova, garantindo a liderança da chave C. Pelo mesmo grupo, Talita/Larissa venceu as Mashkova/Tsimbalova (Casaquistão) por 2 sets a 0 (21/14 e 22/20) e, já na repescagem, venceu Goricanec/Hüberli (Suíça) por 2 sets a 1 (19/21, 21/18 e 15/9).

Fernanda Berti e Taiana perderam para espanholas Liliana e Baquerizo por 2 sets a 0 (21/18 e 21/17) e, apesar das duas derrotas na fase de grupos, foram à repescagem. Ali, ganharam de Broder/Valjas (Canadá) por 2 sets a 0 (21/18 e 21/19).

Nas oitavas, sexta-feira, Ágatha/Bárbara Seixas encara Syrtseva/Moiseeva (Rússia), Talita/Larissa joga contra Kolocova/Slukova (República Checa), e Fernanda Berti/Taiana enfrenta Meppelink/Van Iersel (Holanda). A etapa de quartas de final também será na sexta.