Juntos no fracasso

Por seus próprios erros, Palmeiras e São Paulo disputarão partida coadjuvante num fim de semana cheio de protagonistas. Quando a bolinha aparecer na tela da Globo ou da Band, anunciando gol no Pacaembu, pouca gente vai se mobilizar. Para os palmeirenses, o clássico não tem valor nenhum - ou melhor, o único interesse é prejudicar o rival. Para os são-paulinos, representa "apenas" a chance de conseguir o último lugar na mais importante competição do continente.

Entrar na Libertadores é importantíssimo do ponto de vista esportivo e econômico para qualquer clube. Não quero desmerecer um eventual ingresso do São Paulo no torneio. Mas, para uma equipe que de 2005 para cá conquistou um título continental, um mundial e ainda três vezes consecutivas o brasileiro, uma "simples" classificação para a repescagem soa, no máximo, como prêmio de consolação. Um brinde para quem esperava muito mais e, no fim, se viu sem nada.

Quando a tabela do campeonato foi divulgada, palmeirenses e são-paulinos carregavam a esperança, pelo menos no íntimo, de que o clássico pudesse ser o do título. Ou, na pior das hipóteses, tivesse significado um pouco maior do que terá no domingo. Hoje podemos dizer que a expectativa foi falsa ilusão criada por resultados enganosos (como ocorre há muitos anos) contra adversários fracos do decadente Campeonato Paulista e por apostas erradas em jogadores que nunca deixaram de ser promessas.

O gosto amargo do fim de ano fracassado toma proporções ainda maiores para o torcedor com a alta probabilidade de título do principal rival, o Corinthians. Que, para muitos, teria uma temporada morta, fadada ao insucesso depois da histórica derrota para o Tolima na pré-Libertadores.

O erro da diretoria palmeirense foi a avaliação de que três peças seriam suficientes para a glória do time: Felipão no banco, Valdivia na armação e Kléber no ataque. O treinador não conseguiu repetir o eficiente trabalho de outras ocasiões (no próprio Palestra Itália, na seleção brasileira e em Portugal), o meia mais ficou no departamento médico do que no campo e o atacante arrumou muitas confusões e pouquíssimos gols.

No fim, a situação melancólica só não é pior por causa das bolas paradas de Marcos Assunção. Não fossem elas, responsáveis pelos últimos cinco pontos, contra Grêmio, Vasco e Bahia, a equipe estaria lutando contra o rebaixamento.

Os astros decepcionaram, e o restante do elenco já não tinha capacidade técnica para mudar a história do campeonato. Não se pode culpar apenas a atual diretoria, comandada por Arnaldo Tirone. O Palmeiras, afinal, teve vários presidentes depois da saída da Parmalat, em 2000, e nunca mais se encontrou. Aliás, como escrevi após a derrota por 6 a 0 para o Coritiba, pela Copa do Brasil, o clube é um gigante encolhido. Encolhido há uma década.

O São Paulo insistiu em confiar em atletas que surgiram como "futuros craques" e nunca passaram de medianos. Casos de Marlos e Fernandinho. Apostou demais no talento do jovem Lucas, ainda irregular para liderar um plantel sedento por títulos. E cometeu equívocos como a contratação de Rivaldo e do técnico Adílson Batista, em baixa e sem confiança depois de passagens ruins por Corinthians, Santos e Atlético-PR.

Poucos se salvaram. Entre eles, o veterano (mas ainda competente) Rogério Ceni e Dagoberto - perto de deixar o Morumbi. Luis Fabiano só entrou no time na reta final e, ainda assim, demorou a desencantar. Com tudo isso, uma vaga na Libertadores já será lucro.

Seja qual for o placar do domingo, 2011 é um ano para ser esquecido por palmeirenses e são-paulinos.