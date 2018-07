Jurada se afasta após polêmica em luta de Mayweather

Integrante da Comissão Atlética de Nevada por 22 anos, Ross, de 64 anos, recebeu US$ 8 mil para trabalhar no duelo de sábado no MGM Hotel. Os outros dois jurados da luta deram a vitória a Mayweather. Dave Moretti apontou 116 a 112 e Craig Metcalfe anotou 117 a 111.

Em maio do ano passado, C.J. Ross também gerou polêmica ao apontar o norte-americano Timothy Bradley como vencedor no duelo contra o filipino Manny Pacquiao. Naquele oportunidade, outro jurado também deu a vitória para Bradley e apenas um para Pacquiao, que, assim, sofreu a sua primeira derrota em sete anos. Muito críticos acreditam que após essa nova polêmica, ela não voltará a trabalhar.