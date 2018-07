Justiça aponta irregularidade e anula reeleição de Juvenal

Reeleito por meio de uma brecha jurídica, Juvenal Juvêncio aposta na lentidão da Justiça para cumprir o terceiro mandato na presidência do São Paulo.

Ontem, a oposição conseguiu no Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo a anulação da mudança de estatuto, realizada em fevereiro, que permitiu a reeleição de Juvenal, em abril.

Segundo a nova decisão judicial, o presidente são-paulino é obrigado a pagar multa diária de R$ 5 mil caso não deixe a presidência. O mandatário, porém, ainda tem direito a recorrer da decisão sem obrigação de pagar multa ou abdicar do cargo.

"Essa questão ainda não estará julgada antes do término do mandato do presidente Juvenal Juvêncio porque haverá recurso com efeito suspensivo. Portanto, está assegurada sua permanência até abril de 2014", declarou o advogado e ex-presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, em nota oficial.

Ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em São Paulo, Aidar afirmou que esta decisão já era esperada.

Brecha. No cargo desde 2006, Juvenal foi reeleito em 2008, depois que o novo estatuto do clube aumentou o mandato presidencial de dois para três anos.

A mudança provocou brecha jurídica que permitiu ao dirigente burlar a proibição de um candidato disputar duas vezes a reeleição. Em fevereiro, o Conselho Deliberativo ratificou a duração de três anos do mandato.

De acordo com a sentença, esta alteração no estatuto do clube foi irregular porque não foi votada em assembleia de sócios.