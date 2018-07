Justiça argentina veta lista com torcedores violentos

BUENOS AIRES - A Justiça da Argentina determinou que as autoridades do governo da presidente Cristina Kirchner não poderão fornecer ao Brasil os antecedentes penais de qualquer cidadão argentino que viaje para o País durante o período da Copa do Mundo. Esta determinação impossibilitará que a Polícia Federal brasileira conte com informações para monitorar a entrada dos "barrabravas", como são conhecidos os violentos torcedores argentinos.

A decisão foi tomada pela juíza Cecília Madariaga a pedido de Débora Hambo, advogada da "Torcidas Unidas Argentinas" (HUA), denominação da ONG que reúne 34 grupos de "barrabravas" do país.

As estimativas indicam que 650 "barrabravas" da HUA viajarão ao Brasil para acompanhar os jogos da Copa. No entanto, outros 650 torcedores não vinculados à ONG também iriam às cidades brasileiras nesse período.

As forças de segurança da Argentina estavam elaborando uma lista de 1.500 torcedores que geralmente protagonizam atos de violência nos estádios argentinos. Mas, com a determinação judicial, a entrega dos nomes ao Brasil fica proibida.

A advogada das torcidas organizadas argumentou que tratam-se de pessoas que não devem ser excluídas por seus atos no passado e que estão tentando "se reinserir" na sociedade. A única exceção na proibição da divulgação de nomes será feita para o caso de pessoas processadas por homicídios.

Na Copa do Mundo anterior, há quatro anos, na África do Sul, 18 "barrabravas" argentinos - que, na época, foram fiscalizados de perto pelas autoridades sul-africanas - foram deportados e não puderam acompanhar a competição.

VIOLÊNCIA

Desde o primeiro ataque protagonizado por "barrabravas" com saldos fatais na Argentina em 1924 até o ano passado, já haviam morrido 230 pessoas, além de milhares de feridos. As brigas, que até os anos 80 eram resolvidas a base de socos e pontapés, passaram a ser resolvidas com armas de fogo nos últimos 30 anos.

Na Argentina, os "barrabravas" possuem fortes laços políticos e econômicos com ministros, senadores, deputados, governadores, prefeitos e vereadores, para os quais trabalham organizando comícios, agindo como cabos eleitorais e seguranças.