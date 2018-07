Justiça arquiva investigação do acidente de Michael Schumacher

PARIS - A Justiça francesa anunciou nesta segunda-feira que arquivou a investigação do acidente de esqui envolvendo Michael Schumacher, ocorrido em 29 de dezembro do ano passado, na estação de Meribel, nos Alpes franceses. Internado e em coma induzido no Hospital Universitário de Grenoble, na França, o piloto alemão sofreu graves lesões cerebrais após bater com a cabeça em uma rocha, mas os investigadores concluíram que não há mais o que ser apurado neste caso.

O promotor de Albertville, Patrick Quincy, que iniciou as investigações, disse, por meio de um comunicado, que "nenhuma infração foi cometida por ninguém" ao responder questões sobre se a estação de Meribel ou o equipamento usado pelo ex-piloto de Fórmula 1 pode ter alguma responsabilidade no acidente.

Quincy afirmou que a rocha que fez Schumacher perder o controle e cair enquanto esquiava estava a 10,4 metros da outra na qual ele bateu a cabeça, sendo que ambas estavam a mais de quatro metros de distância da linha vermelha que delimita a trilha reservada aos esquiadores.

"O acidente ocorreu fora da pista", ressaltou o promotor, para depois completar: "Tanto a sinalização como as informações sobre os limites da pista estavam de acordo com as normas francesas em vigor". Com isso, Quincy enfatizou que não existe responsabilidade jurídica de nenhuma parte neste caso, já que o heptacampeão mundial de F1, hoje com 45 anos de idade, assumiu o risco de se acidentar ao andar fora da trilha.

No último dia 8 de janeiro, investigadores da Justiça francesa confirmaram oficialmente que o alemão estava andando fora da trilha normal da pista da estação de esqui de Meribel. A investigação, porém, não apontou em qual velocidade ele esquiava quando caiu, reputando essa informação como irrelevante.

Por causa do impacto da queda, o alemão teve seu capacete dividido em dois após se desequilibrar, cair e bater com a cabeça em uma rocha. Os médicos que o atenderam confirmaram que o equipamento de proteção salvou a sua vida.

Para muitos fãs, a grande preocupação é com a saúde de Schumacher e com as perspectivas de recuperação do grave acidente, sendo que os médicos que cuidam do ícone do automobilismo já iniciaram o lento processo que visa despertá-lo do estado de coma. As informações sobre as condições do ex-piloto têm sido muito raras desde a sua internação. A família do ex-piloto tem pedido por privacidade e evitado repassar informações que estão recebendo dos médicos.

A condição de Schumacher se estabilizou após a realização de duas cirurgias, depois de inicialmente ser descrita como crítica. O jornal alemão Bild publicou na semana passada, sem citar quaisquer fonte, que o ídolo tinha desenvolvido uma pneumonia, mas o comunicado enviado em seguida por e-mail por Sabine Kehm, empresária do alemão, não fez menção a isso.

Maior campeão da história da Fórmula 1, com sete títulos, Schumacher também é o recordista de vitórias, com 91. O alemão se aposentou em definitivo após o encerramento da temporada de 2012 da maior categoria do automobilismo.