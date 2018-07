Justiça impede CBF de dividir título entre Fla e Sport De acordo com o diretor de comunicação da CBF, Rodrigo Paiva, a entidade pretendia aproveitar o evento de ontem, no Rio, para anunciar a divisão do título de campeão brasileiro de 1987 entre Flamengo e Sport. Mas, explicou Paiva, uma decisão na Justiça comum de Pernambuco que deu sentença favorável ao Sport, em maio de 1994, impediria que a CBF tomasse a decisão.