Justiça manda Oscar deixar Inter e voltar ao São Paulo

O São Paulo obteve na Justiça o direito de reintegrar o meia Oscar e, com isso, a CBF enviou ontem ofício à Federação Gaúcha de Futebol informando que o jogador não pertence mais ao Internacional. No processo que se arrasta há dois anos, o Tricolor obteve a primeira vitória efetiva para tentar lucrar com o jogador, revelado no Morumbi.

A 16.ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP) ratificou a sentença que o juiz Nelson Bueno do Prado, da 40.ª Vara do Estado, havia dado no início de fevereiro. Os advogados do meia ainda devem recorrer da decisão.

Segundo Carlos Eduardo Ambiel, advogado que defende o São Paulo no caso, a decisão, ainda assim, será mantida. "Um eventual recurso não altera a decisão de hoje (ontem). Esta decisão produz efeito e esclarece a decisão de um mês e meio atrás", diz Ambiel. "O desembargador que cuida do caso apenas explicitou a obrigação da CBF de voltar a registrá-lo no clube."

O São Paulo ainda não definiu que futuro Oscar terá no clube, mas exige que ele retorne imediatamente - alguns dirigentes garantem que não veem problema de integrá-lo ao elenco, apesar das polêmicas. "Como qualquer funcionário, ele terá de se reapresentar", disse Ambiel.

De acordo com o advogado, o Inter terá de desembolsar mais do que os R$ 9,5 milhões de multa caso queira mantê-lo no Beira Rio. "Hoje, o salário e o valor de mercado dele são muitos maiores. Este valor precisará ser revisto", afirmou o representante do Tricolor.

Oscar entrou em litígio com o clube do Morumbi no início de 2010 e, em junho daquele ano, obteve liberação na Justiça para se transferir para o Internacional. Atualmente, tem acordo até 24 de agosto de 2016 com o time gaúcho, que não se manifesta oficialmente sobre o caso. Os advogados do meia não retornaram as ligações do Estado. / B.D.