Justin Gatlin faz melhor tempo do ano também nos 200 m em Mônaco

O velocista norte-americano Justin Gatlin, que já tinha a melhor marca do ano nos 100 metros, se tornou também o mais rápido do mundo dos 200 metros na atual temporada. Nesta sexta-feira, ele fez o tempo de 19s68 e venceu a prova na etapa de Mônaco da Liga Diamante, circuito que reúne a elite do atletismo.

Numa temporada em que o superastro jamaicano Usain Bolt ainda não competiu - o recordista mundial e bicampeão olímpico dos 100 e 200 metros está se recuperando de contusão -, Gatlin está aproveitando para dominar as duas provas de velocidade, como comprovou novamente com a vitória desta sexta-feira em Mônaco.

Gatlin tem seis das sete melhores marcas dos 100 metros na temporada, começando pelos 9s80 que fez em Lausanne, no dia 3 de julho, e o deixa na liderança do ranking - o trinitário Richard Thompson tem o segundo melhor tempo do ano, com 9s82. Agora, o norte-americano domina também os 200 metros, com 19s68.

Até então, o melhor tempo do ano nos 200 metros era do jamaicano Warren Weir, com 19s82. Mas Gatlin pulverizou a marca nesta sexta-feira, quando ganhou com folga - o segundo colocado foi Nickel Ashmeade, também da Jamaica, com 19s99. Mas segue longe do recorde mundial de Bolt, que cravou 19s19 em 2009.

RESULTADOS

Em outras provas de destaque em Mônaco, a colombiana Caterine Ibargüen precisou se superar para manter uma invencibilidade de quase dois anos. Atual campeã mundial do salto triplo, ela bateu seu recorde sul-americano com 15,31 metros - a antiga marca dela era 14,99 metros - para ganhar da russa Yekaterina Koneva, que ficou com a prata ao fazer 14,89 metros.

No salto em altura, outra disputa bastante equilibrada entre quatro atletas que já superaram 2,40 metros nesta temporada. Atual campeão mundial, o ucraniano Bogdan Bondarenko levou a melhor e venceu justamente com 2,40 metros, ainda sem conseguir bater o recorde mundial de 2,45 metros do cubano Javier Sotomayor, que já dura 21 anos. Dessa vez, o catariano Mutaz Essa Barshim foi prata, o russo Ivan Ukhov levou bronze e o também ucraniano Andriy Protsenko terminou apenas em sexto lugar.