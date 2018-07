Juve abre 12 pontos de vantagem sobre o Napoli

A líder Juventus conseguiu ontem mais um importante resultado em sua caminhada rumo ao bicampeonato italiano. Ganhou fora de casa do Bologna por 2 a 0 e colocou 12 pontos de vantagem sobre o Napoli, que hoje receberá a Atalanta. Os gols foram marcados no segundo tempo por Vucinic e Marchisio.

O Milan junta os cacos da derrota por 4 a 0 que sofreu diante do Barcelona na Copa dos Campeões e se concentra na luta pelo segundo lugar no Campeonato Italiano. O time está na terceira colocação a apenas dois pontos do Napoli - que não vence há cinco rodadas -, e hoje receberá o lanterna Palermo.

O vice-campeão garante vaga direto na fase de grupos da Copa dos Campeões, ao passo que o terceiro colocado terá de sobreviver a uma fase preliminar.

"No início do campeonato poucos apostariam que poderíamos estar nessa situação hoje, porque começamos realmente muito mal. Mas reagimos a tempo e agora temos de encarar as dez partidas que faltam como se fossem dez finais para conseguir o nosso objetivo", disse o atacante El Shaarawy, autor de 16 gols no campeonato.

Em relação à formação que colocou em campo contra o Barcelona, o técnico Massimiliano Allegri fará quatro mudanças: De Sciglio, Nocerino, Muntari e Balotelli entram, e Constant (suspenso), Flamini, Ambrosini e Niang saem.

O adversário de hoje é um time em crise. O explosivo presidente Maurizio Zamparini já demitiu quatro técnicos na temporada, três deles nas últimas seis rodadas.

Espanha. O Real Madrid ganhou de virada do Mallorca por 5 a 2 e diminuiu para dez pontos a distância em relação ao líder Barcelona - que hoje receberá o Rayo Vallecano. Higuaín (2), Cristiano Ronaldo, Modric e Benzema fizeram os gols.

Inglaterra. O Manchester United ficou ainda mais perto do título depois da rodada de ontem. Derrotou o Reading por 1 a 0 (gol de Rooney) e abriu 15 pontos de vantagem sobre o vice-líder Manchester City, que foi derrotado por 2 a 0 pelo Everton.

Alemanha. Os dois melhores times do campeonato venceram ontem. O Bayern de Munique ganhou fora de casa do Bayer Leverkusen por 2 a 1 e manteve os 20 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, que goleou o Freiburg por 5 a 1.

França. O Paris Saint-Germain tem hoje a ótima chance de disparar na liderança. Se ganhar fora de casa do Saint-Etienne abrirá sete pontos sobre o Lyon - que ontem foi goleado por 4 a 1 pelo Bastia.