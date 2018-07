Juve corre risco diante da Udinese

Ontem, o clube anunciou a contratação por empréstimo do zagueiro uruguaio Martín Cáceres, 24 anos, do Sevilla. É a segunda passagem do jogador pela Juve, onde ele atuou na temporada 2009/2010. Pelo empréstimo, os italianos pagarão 1,5 milhão (R$ 3,4 milhões).

Também ontem, o Milan acertou com o atacante argentino Maxi Lopez, do Catania, e suspendeu as conversas com o Manchester City para contratar Carlitos Tevez. Lopez assinou com o clube de Milão até 30 de junho de 2015. O Milan queria Tevez por empréstimo até o fim da temporada sem pagar nada aos árabes e ter a obrigação de comprá-lo em definitivo. O passe do argentino está avaliado em 25 milhões (R$ 58 milhões).

Ontem, a Udinese acertou o empréstimo do lateral-esquerdo Gabriel Silva, ex-Palmeiras, para o Novara.

Espanhol. Passada a batalha da Copa do Rei contra o Real Madrid, o Barcelona agora se concentra na luta para alcançar o rival no Campeonato Espanhol (está cinco pontos atrás). E hoje terá pela frente o Villarreal fora de casa. Por causa das muitas baixas (Iniesta, Alexis Sanchez, David Villa, Afellay, Keita e Fontás) o treinador precisou convocar três jogadores do Barcelona B para completar o banco.

O Real Madrid também jogará hoje, e seu compromisso é bem mais fácil: receberá o Zaragoza no Santiago Bernabéu.