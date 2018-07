Juve despacha a Inter e não dá trégua ao líder

A Juventus derrotou ontem a Inter de Milão por 2 a 0 e se manteve a quatro pontos do líder Milan (63 a 59), que no sábado venceu a Roma de virada por 2 a 1.

Jogando melhor desde o início da partida, a Juve só abriu o placar aos 12 minutos da segunda etapa, com um gol de cabeça do zagueiro uruguaio Martín Cáceres. Aos 26, o veterano Alessandro Del Piero ampliou para 2 a 0 ao receber um passe açucarado do chileno Arturo Vidal.

Essa foi a 12.ª derrota da Inter no atual Campeonato Italiano. O time é o 8.º colocado, com 41 pontos. Já a Juve manteve os oito pontos de vantagem sobre a Lazio (3.º), que derrotou o Cagliari (13.º) por 1 a 0 - gol do zagueiro francês Modibo Diakité, aos 43 minutos do 2.º tempo.

Em outra partida disputada ontem, o Napoli, que ocupa a quarta colocação, só empatou em casa por 2 a 2 com o Catania, o 7.º. O time anfitrião saiu na frente com gols do suíço Blerim Dzemaili, aos 16 do segundo tempo, e do uruguaio Edinson Cavani, aos 22. Mas Nicolas Spolli descontou para o Catania aos 29 e Davide Lanzafame estabeleceu os 2 a 2 aos 40 minutos.

Com o resultado, o Napoli soma 48 pontos como a Udinese (5.º), que também empatou por 1 a 1 com o Palermo, no sábado.