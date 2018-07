Juve e Inter, o clássico dos papéis trocados

A temporada de 2006 marcou uma inversão de papéis entre Juventus e Internazionale no futebol italiano. O time de Turim, então envolvido em um escândalo de manipulação de arbitragem, reinava forte quando perdeu o título, foi rebaixado e viu uma debandada de jogadores importantes de seu elenco. A Inter, por conta das punições a Juventus e Milan, voltou a ser campeã nacional e iniciou, depois de quase 20 anos, uma dinastia no "calcio".

Pois agora a inversão acontece novamente. No encontro de hoje entre dois dos maiores clubes italianos - cuja rivalidade, para alguns torcedores, suplanta a do dérbi de Milão- é a Juve quem renasceu e é a Inter quem patina e lida com uma crise.

Dona da segunda melhor campanha e na luta com o Milan pelo "scudetto", a Juventus recebe a Inter em seu estádio novo.

Para a equipe de Milão, o encontro de hoje à tarde (15h45 no horário de Brasília) é apenas mais um obstáculo numa conturbada e já perdida temporada, em que nada deu certo. Com apenas 41 pontos, o time do técnico Claudio Ranieri corre o sério risco de não obter classificação nem mesmo para a Liga Europa da próxima temporada.

O treinador está com a cabeça a prêmio. Contratado no início da temporada para tentar fazer funcionar um time que desde o começo sofreu derrotas impensáveis - como as para o frágil Novara -, Ranieri não deve resistir em caso de derrota no clássico. As partidas de hoje e contra o Milan são consideradas praticamente as únicas coisas que ainda importam para a Inter na temporada.

Briga. Napoli e Lazio brigam rodada a rodada por uma vaga na Copa dos Campeões. O time napolitano, que ainda comemora a vaga na final da Copa da Itália e lamenta a queda na Copa dos Campeões, pega o Catania. A Lazio, também em casa, terá o Cagliari.