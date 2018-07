Juve empata. Lazio vence e encosta

Mesmo jogando em casa e com seu ídolo e artilheiro brasileiro Hernanes em campo, a Lazio sofreu muito para derrotar o Atalanta por 2 a 0, com um gol polêmico de Floccari e outro, contra, de Brivio. Ambos só saíram no segundo tempo.

Os jogadores do Atalanta reclamaram muito do gol que abriu o placar, marcado só depois que a bola bateu na mão de Floccari.

Em Parma, a Juventus não suportou a pressão criada pelo torcedores adversários no Estádio Ennio Tardini, onde os donos da casa não perdem há 10 meses, e só empatou por 1 a 1.

Com o resultado, a líder Juventus continua sem vencer neste ano no Campeonato Italiano - no primeiro jogo de 2013, o time de Turim perdeu para a Sampdoria por 2 a 1.

Pirlo abriu o marcador para a líder aos 7 minutos do segundo tempo, mas Sansone deu os número finais do jogo aos 32.

No sul da Itália, o Napoli recebeu o vice-lanterna Palermo no Estádio San Paolo e obteve um bom triunfo por 3 a 0, com gols de Maggio e Inler, no 1.º tempo, e Insigne, na 2.ª etapa

A vitória deixou o Napoli com 40 pontos, mantendo vivo o sonho de faturar o seu terceiro scudetto.