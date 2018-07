Juvenal diz que ainda quer mais 3 dispensas

O presidente Juvenal Juvêncio espera colher os frutos neste ano da reformulação que promoveu no elenco do São Paulo. Para ele, o clube fez bonito em busca dos reforços, mas promete vigiar de perto o rendimento dos atletas. "Com certeza, o São Paulo foi o time que melhor contratou. Estou falando isso serenamente. Mas, se faltar comprometimento, eu mando embora", disse.

O dirigente avisou que ainda pensa em mais três dispensas no atual grupo. "O problema era no plantel e não no técnico. Já saíram seis e podem ir mais três. O Dagoberto ficaria se eu pagasse o que o Inter pediu. Mas não quis pagar. O Rivaldo queria ficar, não deixei. O Marlos é um grande driblador, mas não sabe chutar para o gol, e também foi. O Jean saiu. O Paraíba foi. O Xandão, zagueiro alto, forte, não ficou", afirmou.

As palavras duras mostram que o presidente vai fiscalizar o desempenho dos jogadores e dos novos contratados. Um deles é o volante Casemiro, que estourou no clube, começou muito bem, mas depois caiu de rendimento e perdeu espaço. "O Casemiro quase foi, mas ficou porque é bom jogador."

Ele aposta no talento de Jadson, que será apresentado oficialmente na sexta. Segundo Juvenal, o jogador tem tudo para render no São Paulo. "O Jadson é muito bom. Pergunte a quem já jogou com ele. Um atleta que morava em Donetsk, na Ucrânia, e foi chamado para a seleção, é porque é muito especial."

Além do camisa 10, o clube ainda busca outros reforços. O atacante Osvaldo, que disputou o Brasileiro pelo Ceará e pertence ao Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, está perto. Juvenal explica que ainda existem algumas dificuldades, mas vê talento no jogador. "É um jogador importante, de velocidade." A expectativa é que se possa anunciar a contratação nos próximos dias.

Outro setor carente é a lateral-direita. Mas o dirigente lembra que não está fácil achar um especialista. "Estamos procurando um lateral-direito faz dez anos. O Palmeiras também tenta um, o Inter, o Santos... Até a seleção brasileira quer um reserva para o Daniel Alves. O Brasil não tem lateral-direito. Vou ver se trago um, mas já tenho um da seleção paraguaia, e que é muito bom", comentou, citando Piris.

Base. Juvenal ficou bastante irritado com a eliminação precoce do time na Copa São Paulo de Juniores, e garantiu que tomará medidas enérgicas. "Não posso perder de time juntado. Alguém vai pagar por isso", avisou, referindo-se à derrota para o Barueri. Ele ficou bravo com o fato de a equipe não ter contado com atletas do profissional que têm idade para disputar o torneio, como Rodrigo Caio, Luiz Eduardo e Henrique Miranda. "A partir de agora, quem tiver idade vai jogar. Isso será um dogma."