Juvenal é acusado de fazer complô com organizadas do São Paulo Pessoas dentro do clube viram com estranheza o fato de a diretoria ter sido poupada das pesadas críticas das principais torcidas organizadas do clube na partida contra a Portuguesa. De acordo com conselheiros ouvidos pelo 'Estado', o presidente Juvenal Juvêncio tem um acordo com as facções para evitar o desgaste em momentos de crise. "Ele tem todo mundo na mão. Na hora de aplaudir, eles aplaudem, mas quando a coisa explode sobra para todo mundo, menos para ele", afirmou um antigo aliado.