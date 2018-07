Juvenal prepara pacote de fim de ano

Como se tornou praxe no São Paulo, o assunto contratações para a próxima temporada é guardado a sete chaves e a diretoria evita a todo custo tocar no tema, especialmente às vésperas da final da Copa Sul-Americana contra o Tigre. Mas o presidente Juvenal Juvêncio trabalha para apresentar um "pacote" de fim de ano com três nomes tão logo termine a competição.

Por enquanto os únicos garantidos são Aloísio e Negueba. Coube a Juvenal confirmar a contratação do atacante do Figueirense logo após o empate em La Bombonera, apesar da resistência do diretor de futebol Adalberto Baptista e do vice de futebol João Paulo de Jesus Lopes em admitir que o negócio estava sacramentado.

"Nem sei se deveria falar isso, mas o fato é que o Aloísio está contratado e será do São Paulo no ano que vem."

Outros dois nomes estão engatilhados. Renan Ribeiro, goleiro do Atlético-MG, e Lucca, meia do Criciúma, devem ter a situação resolvida em breve. O goleiro foi procurado na época que Rogério Ceni ainda não havia definido se continuaria jogando e o acerto foi feito rapidamente após ele perder espaço para Victor. Renan é visto como uma boa aposta e deve brigar com Denis pelo posto de titular a partir de 2014.

Lucca se destacou na Série B e lesionou o joelho esquerdo, mas continua interessando e as conversas são tratadas com a DIS, que gerencia sua carreira e tem relação próxima com o Tricolor desde a negociação de Ganso.