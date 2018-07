Juvenal promete um pacote de reforços

SÃO PAULO - Com o fim da temporada, a diretoria do São Paulo agora corre para apresentar seu primeiro pacote de novos reforços antes do fim do ano. O clube por enquanto tem acertadas as chegadas de Negueba e Aloísio, mas tem Lucca, do Criciúma, e Renan Ribeiro, do Atlético-MG, engatilhados e deve fechar as contratações nos próximos dias. Como é de praxe no clube, ninguém se manifesta sobre o assunto até que o vínculo esteja assinado.

O objetivo é montar um elenco numeroso para disputar as seis competições que o clube estará envolvido. O Tricolor vai brigar pelos títulos do Campeonato Paulista, Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa Suruga e Recopa Sul-Americana, esta em dois jogos contra o Corinthians. "Acredito que na semana que vem a diretoria vai passar algumas novidades para vocês" revelou Ney Franco.

O treinador terá uma enorme dor de cabeça para quando a equipe se reapresentar em janeiro: arrumar um substituto para Lucas. Sua vontade é manter o esquema tático atual, que garantiu a reação da equipe na temporada. Caso não encontre alguém capaz de suprir a falta do meia, deve tentar trabalhar outras opções.

"Temos de arrumar um substituto, mas não está fácil. É preciso garimpar, e se não der certo mudamos a forma de jogar. Não podemos ficar reféns de um jogador. Se não tem alguém com as características do Lucas, gostaria de pelo menos alguém que cumprisse taticamente a sua função."

A novidade pode ficar por conta de Wallyson, que está sem contrato com o Cruzeiro e interessa ao Tricolor. A contratação, se concretizada, sairá sem custos para o clube e todas as conversas estão sendo conduzidas pelo diretor de futebol, Adalberto Baptista. Outros clubes brigam pelo jogador e a negociação deve ser resolvida em breve.