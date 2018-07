Juventude marca bem e bate o Grêmio

O Grêmio recorreu aos lançamentos longos para a área para tentar reverter a desvantagem, mas a defesa do Juventude esteve sempre atenta e venceu todas as jogadas pelo alto. No final do jogo, Kleber, de pênalti, descontou para o tricolor, que é o quinto colocado do Grupo 2, com três pontos.

O jogo entre Juventude e Grêmio, como sempre, foi muito disputado, com muitas faltas, discussões, trocas de empurrões e jogadas violentas. Ou seja, um desafio para qualquer árbitro. E os dois times, como não poderia deixar de ser em um jogo desse nível, deixaram o campo reclamando muito da atuação do juiz Anderson Daronco, que expulsou dois jogadores (um de cada time), marcou dois pênaltis (um para cada equipe) e mostrou vários cartões amarelos.

Os treinadores das duas equipes, Caio Júnior (Grêmio) e Antonio Picoli (Juventude) se queixaram muito. Quem saiu falando mais alto contra a arbitragem foi o time perdedor. Para Caio Júnior, o juiz teve participação indireta no primeiro gol do Juventude, porque não deixou o zagueiro Saimon retornar ao campo quando o jogo estava paralisado. Ele achou que também houve exagero na expulsão do lateral-direito Gabriel.