Juventus bate a Udinese, rival direto pelo título, por 2 a 1

O atacante Matri acabou sendo o grande destaque da vitória da Juventus sobre a Udinese, por 2 a 1, ontem no novo Estádio Delli Alpi, em um confronto entre dois adversários diretos na luta pelo título do Campeonato Italiano. Ele fez os dois gols da vitória da Juve, que agora lidera com 44 pontos em 20 jogos. A Udinese segue com 38.

No primeiro gol, aos 42 minutos, Matri mostrou oportunismo ao chegar antes de um adversário após rebote do goleiro Handanovic. No segundo tempo, a Udinese reagiu e empatou, aos 11 minutos, com o gol de Flores, que começou na reserva. Matri, em dia inspirado, fez boa jogada individual na área e marcou o gol da vitória aos 17 minutos.

Também ontem, Catania e Parma empataram por 1 a 1.

Hoje, o Milan (40 pontos), que se reforçou com a contratação do atacante argentino Maxi Lopez ao Catania, tem a obrigação de vencer o Cagliari no jogo no Estádio San Siro, em Milão. O time rossonero está bastante motivado depois da vitória por 3 a 1 sobre a Lazio no meio da semana, que serviu para garantir uma vaga na semifinal da Copa da Itália. Apesar do favoritismo, os milaneses preferem a prudência.

A Inter (35) visita o Lecce na condição de favorita. Já a Roma recebe o Bologna no Olímpico, enquanto o Napoli visita o Genoa.