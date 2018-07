Juventus, da Itália, libera o zagueiro Lúcio, que volta ao Brasil para a temporada de 2013

TURIM - A Juventus confirmou a rescisão de contrato do zagueiro Lúcio e ele está de malas prontas para voltar ao Brasil, primeiramente para descansar, mas também para definir seu futuro. A expectativa é que ele aceite a proposta do São Paulo, pois já disse que gostaria de disputar a Copa Libertadores de 2013 e estar mais perto da seleção brasileira, agora comandada por Felipão. Lúcio não estava jogando na Juventus, a líder do Campeonato Italiano, mesmo o time se valendo de uma formação de três zagueiros. O banco de reservas foi o grande motivo que fez Lúcio pedir sua rescisão de contrato.

Antigo desejo do São Paulo, o jogador já ouviu a proposta do clube paulista e deve dar o sinal verde ainda nesta semana. O time do Morumbi caminha para vencer forte concorrência de Cruzeiro e Internacional, que também queriam o zagueiro em suas fileiras no ano que vem. Aos 34 anos, Lúcio deve assinar contrato com o São Paulo por duas temporadas.

Em um primeiro momento, Lúcio queria permanecer na Europa, mas quando se transferiu para a Juventus e ficou praticamente seis meses sem atuar, optou por voltar ao futebol brasileiro. O sonho de disputar a Copa de 2014 também foi um fator importante em sua decisão, sobretudo depois da troca de comando.

Para o São Paulo, só é preciso acertar o salário mensal do jogador, uma vez que o clube brasileiro não precisaria pagar nada para a Juventus. Lúcio é hoje um jogador sem contrato.