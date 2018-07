Juventus e Lusa duelam no Canindé Portuguesa e Juventus fazem o "clássico" da Série A2 do Campeonato Paulista, hoje, às 16 horas, no Canindé. A Lusa soma 12 pontos, enquanto o time da Mooca acumula nove. A Portuguesa tem a defesa menos vazada da competição, com dois gols sofridos em sete jogos e está há seis rodadas sem perder. No Juventus, a esperança de gols está depositada em Magalhães, autor dos três gols na vitória sobre o Santacruzense por 3 a 1. Monte Azul x Capivariano e Guaratinguetá e Audax completam a rodada.