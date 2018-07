Juventus ganha outra e segue na liderança Com um gol do chileno Vidal, a Juventus venceu o Catania por 1 a 0, ontem na Sicília, e manteve a liderança isolada do Campeonato Italiano, com 25 pontos. O jogo porém não foi fácil para a líder, pressionada pelo adversário o tempo todo. Enquanto a Juve sofria, a Internazionale vencia com certa facilidade o Bologna por 3 a 1, mesmo atuando no campo do rival. A Inter segue na vice-liderança, com 21 pontos.