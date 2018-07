Juventus goleia Udinese em casa e ganha tranquilidade

A Juventus ficou duas rodadas sem vencer no Campeonato Italiano, fato raro para quem foi campeã na temporada passada sem uma derrota sequer, mas as coisas voltaram ao trilho com a goleada por 4 a 0 sobre a Udinese, ontem, em Turim. O time alvinegro chegou a 48 pontos, cinco a mais do que a Lazio.

O principal personagem da vitória da Juve foi o francês Pogba, jogador que passou pelo Manchester United sem ser muito aproveitado e que no time de Turim está fazendo sucesso. Ele fez os dois primeiros gols da partida. Depois, Vucinic e Matri também marcaram.

Em Palermo, a Lazio empatou por 2 a 2 com o Palermo. O último gol da partida foi marcado por Hernanes, de pênalti.

O Napoli jogará hoje com o objetivo de se isolar na vice-liderança. O time do sul da Itália tem 42 pontos, um a menos do que a Lazio, e vai enfrentar a Fiorentina, fora de casa.

A equipe napolitana jogará motivada pela decisão da Corte Federal que devolveu ao clube os dois pontos que ele havia perdido por causa da acusação de envolvimento em manipulação de resultados. "Agora, sim, foi feita justiça", disse o presidente do Napoli, Aurelio di Laurentiis.

O clássico da rodada será disputado entre Roma e Inter, duas equipes que lutam para subir na classificação do campeonato - a da capital está em sexto e a de Milão, em quarto.

Kaká a caminho. Em Milão, o Milan receberá o Bologna sonhando com Kaká. E esse sonho está próximo de virar realidade, já que o clube chegou a um acordo com o Real Madrid para um empréstimo gratuito de 30 meses - exatamente o tempo que falta para acabar o contrato do meia com o clube espanhol. Na prática, esse acordo significa que o Real está tão desesperado para se livrar de Kaká que aceitou dar de graça um jogador pelo qual pagou 65 milhões (R$ 176 milhões, em valores atuais) em 2009.

O único problema agora é a diferença entre o salário que Kaká deseja receber e o que o Milan aceita pagar a ele. O jogador ganha atualmente 9 milhões (R$ 24,5 milhões) por temporada e aceita reduzir esse valor para 7 milhões (R$ 19 milhões), mas o clube italiano alega não poder pagar mais do que 5 milhões (R$ 13, 5 milhões).

Bosco Leite, pai e empresário de Kaká, deverá dar amanhã uma resposta ao Milan, que já cogita procurar investidores para ajudar-lhes a pagar o salário do meia.