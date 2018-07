Juventus libera Lúcio, que deve fechar com o São Paulo

A Juventus confirmou ontem a rescisão de contrato do zagueiro Lúcio e ele está voltando para o Brasil para descansar e definir seu futuro nos próximos dias. A expectativa é que ele aceite a proposta do São Paulo, pois tem o interesse de disputar a Taça Libertadores e estar mais perto da seleção brasileira.

Antigo desejo do São Paulo, o jogador já ouviu a proposta do clube e deve dar o sinal verde ainda nesta semana. A intenção é se reunir com os dirigentes tricolores até o fim da semana para bater o martelo e assinar por duas temporadas. O time do Morumbi venceu uma forte concorrência com o Cruzeiro, Fluminense e o Internacional.

Aos 34 anos, Lúcio acredita que pode voltar à vitrine no time no São Paulo. Ele chegará primeiramente em Brasília, onde tem casa, mas depois virá para a capital paulista para conversar com a diretoria do clube, que entende que o elenco necessita de um atleta mais experiente para a zaga para a disputa da Taça Libertadores em 2013.

Em um primeiro momento, Lúcio queria permanecer em algum time da Europa, mas quando se transferiu para a Juventus e ficou praticamente seis meses sem atuar, optou por voltar ao futebol brasileiro. O sonho de disputar a Copa de 2014 também foi um fator importante em sua decisão. No Brasil, ele também estará mais perto do técnico Felipão, que assumiu recentemente a seleção brasileira.

Ontem, o jogador emitiu um comunicado oficial e agradeceu à Juventus, apesar de ter jogado apenas quatro partidas pelo clube italiano. "Nos meses em que vesti a camisa alvinegra, elevei todos os meus índices físicos, me tornando, também nesse quesito, uma das referências do time. Sempre estive à disposição da comissão técnica para defender as cores do clube. Minha presença ou não dentro de campo passava pela decisão do treinador, a quem sempre respeitei", disse, citando que está bem fisicamente.

Lúcio preferiu não falar em qual time pretende jogar e faz mistério quanto ao seu futuro. "A partir de agora, inicia-se uma nova etapa na minha carreira. Sigo em busca de desafios, com a convicção de que fecho um ciclo de alegrias e glórias", continua em seu comunicado.

O jogador se encaixa no perfil de atleta desejado pelo presidente Juvenal Juvêncio, que busca profissionais com liderança. Lúcio já foi capitão da seleção brasileira e teve um grande sucesso no futebol alemão e na Internazionale de Milão. Além dele, o São Paulo corre atrás de um lateral-direito e está perto de anunciar o goleiro Renan Ribeiro e o atacante Wallyson. Já estão certos o atacante Aloísio, artilheiro do Figueirense, e o atacante Negueba, do Flamengo.