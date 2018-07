Juventus recupera a liderança no Italiano

A Juventus, única equipe invicta do Campeonato Italiano, voltou à liderança isolada ao vencer o Novara por 2 a 0, ontem, no novo Estádio Delle Alpi, em Turim. A equipe dirigida pelo técnico Antonio Conte tem 33 pontos, contra 31 de Milan e Udinese.

Em Turim, depois de a equipe de Milão ter chegado ao topo da tabela no sábado, após a vitória sobre o Siena, a Juve entrou em campo pressionada. Mas o gol de Simone Pepe, aproveitando cruzamento de De Ceglie, aos 4 minutos, deixou a equipe da casa mais tranquila. Só que a tranquilidade foi exagerada. O Novara buscou o empate sem encontrar muitos obstáculos, exceto o goleiro Buffon, que fez sucessivas defesas logo em seguida ao gol.

Alessandro del Piero teve algumas chances para ampliar o marcador, mas não foi bem na finalização. A melhor chance do Novara veio com uma cabeçada de Rigoni, bem defendida por Buffon.

Já a cabeçada de Quagliarella, após escanteio cobrado por Pirlo, aos 30 minutos do segundo tempo, foi para a rede, definindo o placar. "Fomos muito bem no quesito criar oportunidades, mas nem tanto na finalização", disse o técnico Antonio Conte. "Estamos quase tendo ataques cardíacos no banco de reservas."

A Internazionale manteve sua ascensão no Campeonato Italiano ao derrotar o Cesena por 1 a 0. Em um jogo chato e de pouca iniciativa ofensiva em Cesena, Ranocchia tirou vantagem de estar livre de marcação e completou de cabeça uma falta cobrada pelo lateral brasileiro Maicon, aos 18 minutos do segundo tempo. Foi a terceira vitória consecutiva da Inter, que começou mal mas agora já tem 23 pontos.

"Nunca tinha visto meu time errar tantos passes como hoje (ontem)", disse o técnico da Inter, Claudio Ranieri. "Mas este era um jogo em que tínhamos de ganhar os três pontos. Quem quisesse se divertir teria de ligar a televisão para ver o Barcelona (na final do Mundial de Clubes)", acrescentou. "Não vou ficar aqui e dizer para onde vamos, agora que estamos em quinto lugar. Vamos ver quando chegar o segundo turno."

No Estádio San Paolo, o Napoli foi surpreendido pela Roma, que venceu por 3 a 1. O primeiro gol saiu aos 3 minutos. Lamela fez boa jogada pela esquerda, cruzou, a bola desviou e enganou o goleiro De Sanctis. O Napoli, porém, jogou melhor que o adversário e teve boas chances para empatar - uma com o atacante Hamsik perdendo embaixo da trave. No segundo tempo o filme se repetiu. O Napoli, que já havia chutado uma bola na trave, com Lavezzi, viu a Roma fazer o segundo gol, em lance de oportunismo de Oswaldo, completando cruzamento de Totti.

O Napoli seguiu pressionando e acabou fazendo seu gol aos 36 minutos, com Hamsik. Mas a Roma estava no seu dia. Logo em seguida, o brasileiro Fábio Simplício chutou da entrada da área, a bola bateu na zaga e enganou o goleiro De Sanctis.

Empate. No Olímpico, em Roma, Lazio e Udinese disputaram um jogo equilibrado e empataram por 2 a 2. Lulic e Ferronetti (contra) marcaram para a Lazio; Flores e Pinzi fizeram os gols da Udinese.

Já o Catania venceu o Palermo por 2 a 0. O atacante Máxi Lopez, que está se transferindo para o Milan, fez um dos gols, de pênalti, aos 16 minutos do segundo tempo. O outro foi marcado por Lodi, aos 32 da etapa inicial.