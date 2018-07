Juventus vence Sassuolo e abre 6 pontos de vantagem na liderança do Italiano

Ao somar sua 21ª vitória no campeonato, o time de Turim ampliou sua invencibilidade para 19 jogos. Agora a Juventus soma 67 pontos, contra 61 do vice-líder, que enfrentará no domingo o Palermo, fora de casa. Já o Sassuolo estacionou nos 44, ainda sonhando com vaga nas competições europeias da próxima temporada.

Cada vez mais favorita ao título, a Juventus esteve longe de seus melhores momentos no campeonato nesta sexta, mas fez o suficiente para buscar mais três pontos. No primeiro tempo, o Sassuolo até levou perigo, como em chute de fora da área, aos 19 minutos. Mas os anfitriões criaram mais chances de perigo, aos 25 e aos 35, na jogada que gerou o gol.

Paulo Dybala foi o responsável pelo único gol da partida ao fazer boa tabela com Cuadrado e bater de longe, num golaço. Lances deste tipo não se repetiram num morno segundo tempo. A Juventus pouco criou, mas também não foi ameaçada na defesa, assegurando mais um triunfo para a conta.

INGLATERRA - Ainda nesta sexta, pelo futebol europeu, o Crystal Palace derrotou o Reading por 2 a 0, fora de casa, e avançou à semifinal da Copa da Inglaterra. Os gols saíram somente nos minutos finais da partida. Yohan Cabaye anotou de pênalti aos 41 do segundo tempo e Fraizer Campbell marcou o segundo, aos 45 minutos.

Os outros três confrontos das quartas de final serão disputados no fim de semana. No sábado, o Everton enfrentará o Chelsea. E, no dia seguinte, o Arsenal vai duelar com o Watford, enquanto o Manchester United terá pela frente o West Ham.