Kaio Márcio aposta em pódio no Mundial de Natação

Um dos astros da seleção brasileira, Kaio Márcio Almeida embarcou para a disputa do Mundial de Natação em piscina curta (25 metros) confiante na conquista de medalha. A competição acontece entre os dias 15 e 19 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e ele irá encarar duas provas: 100 e 200 metros borboleta.

"Estou mais descansado. Espero nadar melhor que no Finkel e subir no pódio", contou Kaio Márcio, lembrando do Troféu José Finkel, também disputado em piscina curta, em setembro, no Rio, quando ele conquistou a medalha de ouro nos 100 e 200 metros borboleta.

Ao lado da delegação brasileira, Kaio Márcio viajou na quarta-feira para o Kuwait, onde a seleção fará a aclimatação antes de seguir para Dubai. "Espero encerrar a temporada com medalhas e no próximo ano focar meu rendimento em obter índice olímpico", disse o nadador.

Kaio Márcio, inclusive, tem um bom retrospecto em Mundial de piscina curta. Na edição de 2006, no campeonato disputado em Xangai, na China, ele ganhou duas medalhas para o Brasil: foi ouro nos 100 metros borboleta e bronze nos 50 metros borboleta.