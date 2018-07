Kaio Márcio fatura prata nos 200m borboleta no Mundial

O brasileiroKaio Márcio conquistou neste domingo a medalha de prata na prova dos 200 metros borboleta noCampeonato Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros), realizado em Dubai. Para isso, conseguiu uma recuperação impressionante na parte final da prova e terminou com o tempo de 1min51s61.

Recordista mundial da prova, Kaio Márcio começou a final dos 200 metros borboleta distante dos primeiros colocados. Mas conseguiu se recuperar e teve até chances de conquistar a medalha de ouro. A vitória, porém, ficou com o sul-africano Chad Guy Bertrand Le Clos, com o tempo de 1min51s56.

Assim, Kaio Márcio foi apenas 5 centésimos mais lento do que o vencedor. Mas terminou muito próximo do húngaro Lazslo Cseh, que ficou na terceira colocação, 6 centésimos atrás do brasileiro. "Foi uma prova em que não tinha ido tão bem de manhã, mas consegui um ritmo legal no final e busquei a medalha", afirmou Kaio Márcio, em entrevista ao SporTV.

Com esse resultado, o Brasil já soma sete medalhas no Mundial de Dubai. São três ouros, conquistados por César Cielo, nos 50 e 100 metros livre e Felipe França, nos 50 metros peito, uma prata, de Kaio Márcio, nos 200 metros borboleta, e três bronzes, com o revezamento 4x100 metros livre, Felipe França, nos 100 metros peito, e Kaio Márcio, nos 100 metros borboleta.