Kaká ainda não convence Mano

A possibilidade de Kaká retornar à seleção brasileira e, por tabela, disputar mais uma Copa do Mundo, está condicionada à próxima temporada no futebol europeu. Pelo menos é o que pensa o técnico Mano Menezes que não tem convocado o meia do Real Madrid.

"Penso que ele pode ser importante ainda para a Copa de 2014 e penso que para isso vai ser importante a próxima temporada. Ela que vai dizer se ele pode vir a jogar pela seleção uma nova Copa", revelou Mano, durante o programa Arena Sportv.

O técnico da seleção ainda disse que tem dúvidas sobre a condição física de Kaká para defender seu time, mas mesmo assim admitiu que conversou pessoalmente com o jogador para afastar a possibilidade de boatos com relação ao assunto.

"Todos têm essa dúvida de que ele possa jogar. Acredito que até ele tenha essa dúvida. E, sem intermediários, nós conversamos recentemente. Ele voltou a jogar pelo Real há uns três meses. Depois da última pré-temporada, ele foi começar a jogar lá em outubro. Tanto que a primeira oportunidade que nós teríamos eu o convoquei, mas infelizmente ele não pode ir. Entendemos que a próxima temporada é importante para isso", completou o técnico da seleção.

Ronaldinho em alta. Mano tentou justificar as seguidas convocações de Ronaldinho Gaúcho, apesar de o jogador do Flamengo não estar em boa fase nem no clube nem na seleção. De acordo com o treinador, o jogador ainda é decisivo e seu desempenho no Fla não tem grande importância.

"Ronaldinho é um jogador cujo desempenho mais importante deve ser considerado na seleção brasileira. Se ele oscilar dentro do clube não é a parte mais importante. O mais importante é o comportamento que ele tem para reverter os momentos ruins", explicou o técnico.

A decisão por convocar Ronaldinho, segundo Mano, se deu porque ele não havia encontrado outro jogador para substituir Ganso quando este estava machucado. E indicou ainda que a opinião pública pesou.

"Minha escolha foi ele (Ronaldinho Gaúcho) porque, na época, ele vivia um bom momento no Flamengo. E, se eu não fizesse isso, vocês (imprensa) estariam pedindo que eu fizesse 30 dias depois."

Sobre o futebol que a seleção tem apresentado, o treinador prometeu uma evolução até a Copa do Mundo e disse não se importar com a demora em encontrar o time ideal.

"Podemos refrescar um pouco a memória. Na última vez que fomos campeões (em 2002), a seleção ficou pronta em cima da hora. Já tivemos seleção pronta muito antes que não ganhou a Copa do Mundo, caso da seleção de 1982. Não estamos atrasados", garantiu Mano.