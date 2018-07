Kaká antecipa viagem para fugir do oba-oba

Kaká vive seu intensivão para poder jogar em condições físicas e clínicas perfeitas. O jogador viajou acompanhado pelo fisioterapeuta Luiz Rosan, que o assiste desde sua chegada ao País. Ele se recupera de problemas no músculo adutor da coxa esquerda.

Exames médicos, no entanto, comprovaram que a lesão é leve. A preocupação existe, mas não o deixará fora do Mundial. Como o CT do São Paulo, onde Kaká fez tratamento até quarta-feira, estaria em festa ontem por causa da classificação do time para a fase semifinal da Libertadores, Rosan achou por bem levar o craque para o CT do Caju.

O jogador passou mais de um mês em tratamento na Espanha por conta de uma pubalgia. Agora, seu maior desafio é se recuperar a tempo de estrear com a seleção na Copa, dia 15, diante da Coreia do Norte. Sabe que terá menos tempo de trabalho com bola do que os companheiros. Kaká corre, portanto, contra o tempo para alcançar o estágio dos demais. Dificilmente conseguirá isso na fase de preparação da seleção no Brasil, até quarta-feira, quando embarca para Johannesburgo.

Provavelmente Kaká não participará do primeiro dos dois amistosos que a seleção vai fazer já em solo sul-africano. Se estiver bem, jogará a segunda partida, ainda em datas e contra adversários não definidos. Até lá, o craque fará seu intensivão com Rosan para estrear no Mundial como todos esperam: inteiro.