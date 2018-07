Kaká deixa gramado aplaudido Com Kaká titular e jogando bem no Estádio Santiago Bernabéu, o Real Madrid venceu o Rayo Vallecano por 2 a 0, ontem, pelo Campeonato Espanhol. O meia, que continua com poucas chances de atuar com José Mourinho, desta vez deixou o campo só aos 35 minutos do segundo tempo, substituído por Callejón, sendo aplaudido pelos torcedores.