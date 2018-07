Kaká e Marcelo despacham APOEL

Se o Real Madrid está praticamente garantido nas semifinais da Copa dos Campeões depois de ter batido o APOEL por 3 a 0, ontem, no Chipre, deve essa enorme vantagem a Marcelo e Kaká, e não ao técnico José Mourinho, que os deixou no banco até os 17 minutos do segundo tempo. Bastou a dupla entrar em campo nos lugares de Higuaín e Fábio Coentrão para mudar a história do jogo.

O time espanhol, que até aquele momento não conseguia converter o amplo domínio da posse da bola em gols, ganhou força ofensiva com os brasileiros. Com boa movimentação e troca de passes, os dois desmontaram o ferrolho armado pelo APOEL.

Marcelo e Kaká trataram de resolver uma partida que tinha tudo para ser muito mais fácil para o Real, se Mourinho não errasse feio na escalação. No lugar de Xabi Alonso, suspenso, ele escalou Nuri Sahin enquanto todos esperavam por Granero.

O turco até que não comprometeu, mas estava sem ritmo de jogo (até ontem havia disputado apenas seis partidas na temporada). Na lateral-esquerda, o treinador barrou Marcelo e optou por Fábio Coentrão, que se limita a marcar e quase não sobe ao ataque. Assim, o Real sofreu bem mais do que deveria. A sorte da equipe era que o limitado APOEL mal conseguia armar um contra-ataque, apesar do apoio da sua fanática torcida.

O primeiro gol saiu apenas aos 27 minutos do segundo tempo. Marcelo tocou em profundidade na esquerda para Kaká, que teve tranquilidade e categoria para colocar a bola na cabeça de Benzema. Cinco minutos depois, Marcelo foi à linha de fundo e cruzou na medida para Kaká fazer o segundo.

Na esperança de fazer pelo menos um gol, o APOEL resolveu se arriscar ao ataque e acabou sofrendo o terceiro aos 44 após contra-ataque armado por Cristiano Ronaldo. O português acionou Ozil, que tocou para Benzema fazer seu segundo gol.

Com os 3 a 0 de ontem, o Real pode perder por até dois gols de diferença no dia 4 de abril no Santiago Bernabéu. Confirmada a classificação, a equipe encara o vencedor do confronto entre Bayern de Munique e Olympique de Marselha.

"Tivemos de jogar bem para vencer. Estávamos bem postados atrás para evitar os contragolpes. Controlamos bem a bola e quando partimos para o ataque acabamos com a eliminatória", disse Mourinho.

Até o técnico do APOEL, Ivan Jovanovic concorda que sua equipe não conseguirá um milagre em Madri. "O resultado foi justo e acredito que o Real não só vai estar na final como será campeão", disse.

Em Lisboa. Com um gol de Kalou aos 30 minutos do segundo tempo, o Chelsea bateu o Benfica por 1 a 0, ontem, e também está em situação confortável para o jogo de volta, em Londres - um empate classifica a equipe para enfrentar o vencedor de Barcelona x Milan.

Depois de um primeiro tempo sem muitos lances de perigo e muitas faltas, a partida foi bastante movimentada na etapa final. Antes do gol, o zagueiro David Luiz, do Chelsea, salvou uma bola em cima da linha e o meia Juan Mata chegou a acertar uma bola na trave.