Kaká e Marcelo treinam no campo após lesões O meia Kaká e o lateral-esquerdo Marcelo treinaram ontem no campo pela primeira vez desde que sofreram lesões musculares e estão mais próximos de voltar a jogar pelo Real Madrid. Os dois fizeram trabalhos específicos na segunda-feira em Valdebabas enquanto o resto do time, que se limitou a cinco jogadores, realizou atividades normais. José Mourinho tinha poucos jogadores para treinar porque os demais foram convocados por suas seleções ou estão machucados. Tanto Kaká quanto Marcelo foram cortados dos amistosos da seleção brasileira devido aos problemas médicos.