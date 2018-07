Kaká faz 2 na vitória do Real e vê a filha nascer

Kaká brilhou ontem na vitória por 6 a 3 do time misto do Real Madrid sobre o Valencia. Além de fazer dois gols, o meia brasileiro deu duas assistências para o argentino Higuaín marcar dois de seus três gols no jogo - o francês Benzema marcou o primeiro gol do time. Mas o grande presente ele recebeu à noite, segundo seu assessor Diogo Kothscho. Foi o nascimento de Isabella, sua segunda filha.

À tarde, durante a goleada do Real, Kaká já se preparava para o nascimento de Isabella. Ao comemorar seus gols, o meia simulou uma gravidez com a bola.

A boa vitória do Real Madrid ontem, válida pela 33.ª rodada, não mudou nada na tabela do campeonato. O líder Barcelona também venceu o Osasuna por 2 a 0 e a diferença entre os dois clubes se mantém em oito pontos (88 a 8o). O Valencia está em terceiro lugar, bastante distante dos ponteiros, com 63 pontos

O Barcelona também atuou com time misto, e Messi começou no banco. Mas como o segundo gol contra o Osasuna não saía, o técnico Guardiola mandou o argentino para o campo. Ele entrou e fechou o placar em 2 a 0.